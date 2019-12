Marea epurare pe urmele lui Vânătoru. Și Arafat. Sorin Roșca Stanescu Marea epurare declanșata de Orban cel Bun incepe sa faca istorie. Și are o simbolistica a ei. Pana una alta, emblematic este cazul „Costel Vanatoru”. Un om de știința din provincie. Pana vineri, un nume necunoscut opiniei publice. Un anonim. Un anonim epurat de ministrul Agriculturii. Dar ca el sunt mulți alții. The post Marea epurare pe urmele lui Vanatoru. Și Arafat. appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

