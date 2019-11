„Faptul ca am facut politica nu este un regret. Dar nu mi-a permis sa stau destul de mult cu fiul meu. Am fost mult plecata, multa activitate politica. Mama mea a stat mult cu Victor, l-a iubit enorm!

Pentru mine a fost foarte greu, mai ales ca parinții mei s-au desparțit cand eram in liceu. Tatal meu și-a facut o alta familie, eu am ramas cu mama mea. A fost un om deosebit, m-a ajutat și iubit enorm de mult. Cand a murit, eu eram la Strasbourg, eram in sesiune parlamentara. Cand am aflat, am crezut ca nu este adevarat. Pana am ajuns in țara, mi s-a parut foarte, foarte mult.

Pentru…