Stiri pe aceeasi tema

- ANGAJARI la STAT: Posturi vacante in instituții din Alba, la data de 1 august 2021. Calendarul examenelor și condițiile de inscriere la CONCURS ANGAJARI la STAT: Posturi vacante in instituții din Alba, la data de 1 august 2021. Calendarul examenelor și condițiile de inscriere la CONCURS Mai multe institutii…

- La 106 ani, Noja Paladia este nu doar cel mai longeviv locuitor al orasului Cugir, ci si cel mai in varsta om din judetul Alba. Marti, 20 iulie, tanti Noja din Suseni – Raul Mic a fost vizitata de primarul localitatii, Adrian Teban, care i-a adus un aranjament floral, un tort si o diploma din partea…

- Turul Ciclist al Sibiului are doua etape și in județul Alba : la Sebeș și Blaj. Detalii despre cea mai prestigioasa competiție de profil din Romania Turul Ciclist al Sibiului are doua etape și in județul Alba : la Sebeș și Blaj. Detalii despre cea mai prestigioasa competiție de profil din Romania Cea…

- VIDEO| ACCIDENT rutier pe Autostrada A1 Sebeș – Sibiu: O mașina inmatriculata in județul Alba, facuta „PRAF”, dupa o coliziune cu un alt autoturism Un accident rutier s-a produs in cursul acestei zile, 8 iunie, in jurul orei 14:00, pe autostrada Autostrada A1 Sebeș – Sibiu, in acesta fiind implicat…

- Actorul Valentin Uritescu, nascut in județul Alba, implinește astazi 80 de ani. La mulți ani, maestre! Actorul Valentin Uritescu implinește astazi 80 de ani. Artistul, unul dintre marii artiști ai teatrului și cinematografiei romanești, care a incantat generații dupa generații cu rolurile sale, interpretate…

- “Dau viața mea” sau “ Spune-mi” sunt doua dintre melodiile inconfundabile ale artistei. De-a lungul timpului a colaborat cu Aurelian Temișan, Ștefan Iordache sau Marcel Pavel. Cu cel din urma a și participat la concursul Eurovision in 2002, clasandu-se pe locul 9. A fost cea mai buna clasare a Romaniei…

- FOTO| Maratonul vaccinarii in weekend, in Alba: Imunizare in straie populare la Farau. Cate persoane au primit serul la nivelul județului Și in weekendul care tocmai s-a incheiat, instituțiile implicate in campania de vaccinare din județ au facut eforturi susținute pentru derularea in condiții bune…

- Viorel Rașcovici, subprefectul de Alba cu cea mai scurta cariera, cercetat PENAL și bun de plata. Pensia lui ar putea fi RECALCULATA MAI vrea sa-și recupereze banii care au mers in sporurile pentru studii superioare acordate pe nedrept lui Viorel Rașcovici, recalculandu-i totodata și pensia. In urma…