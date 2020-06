Stiri pe aceeasi tema

- Dezvaluire exploziva pe surse! Mai multe cazuri de coronavirus au fost confirmate astazi intr-un important oraș din țara noastra, spun surse bine informate.COVID-19 ar fi „patruns” chiar și in Primarie, o angajata a instituției fiind confirmata, miercuri, cu coronavirus... Citește AICI unde…

- CASTIGATOR IUMOR 2020. Paul Diaconescu, Cristina Garcia, Marius Coanda, Anghel Constantin, Adrian Stoica, Teodora Nedelcu, Eduard Vacariu, Bogdan Nonic, Magdalena Chihaia și Alina Ribu sunt cei care au fost desemnați prin votul publicului caștigatorii fiecarei ediții din acest sezon. Lor li se adauga…

- Marea urgența pandemica a „guvernului sau” Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca a convenit cu premierul Ludovic Orban modificarea legilor Justiției printr-un nou pachet legislativ care va fi elaborat in saptamanile urmatoare dupa alte consultari cu asociațiile de magistrați, specialiști și partide…

- Alina Ceusan, care a devenit cunoscuta publicului larg dupa participarea in emisiunea Asia Express, va deveni mamica pentru prima data. Alina Ceușan, in varsta de 26 de ani, o postat un InstaStory in care se poate vedea burtica de gravida, fiind de altfel pentru prima data cand incarca o astfel de imagine.…

- Deputatul PSD Violeta Raduț a transmis marți ca apariția unui fond de dezvoltare și investiții, dorința anunța de premierul Ludovic Orban, este o masura din timpul guvernarilor social-democrate.„Ca liberalii nu sunt in stare sa vina cu un plan de masuri economice și sociale viabile in orice…

- Alina Ceusan si Carmen Grebenisan seamana izbitor și sunt doua dintre cele mai de succes bloggerițe din Romania. Amandoua au participat in expediția de la Asia Express 3, din Filipine și Taiwan, emisiune difuzata de Antena 1.

- „Iohannis are putere si cand nu vorbeste. Si cand vorbea foarte lent avea putere. A inceput sa vorbeasca acum, mi se pare ca citeste. Mi-a spus mie cineva ca citeste. El avea putere atunci, daramite acum cand vorbeste. Cheama Guvernul la ordin. Din moment ce ii cheama la ordin pe ministrul de Interne…

- Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, cele mai cunoscute bloggerițe din Romania, au dezvaluit publicului larg, la "Asia Express" (Antena 1) laturi mai puțin cunoscute ale personalitații lor. Ba chiar au reușit sa impresioneze prin faptul ca s-au dovedit a fi puternice și disciplinate. Libertatea: Cum a…