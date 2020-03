Marea descoperire arheologică a fost folosită două luni pe post de „treaptă“ la magazinul Central! Monitorul de Cluj a fotografiat marea descoperire despre care nimeni nu a știut timp de 2 luni ca are o valoare istorica! Marea descoperire arheologica a fost folosita doua luni pe post de &"treapta“ la magazinul Central! Bucata din templu a zacut 2 luni fara sa o bage nimeni în seama. Marea descoperire putea sa fie furata sau chiar distrusa. &"Eram în ianuarie în fața magazinului Central și am observat piatra și la cum arata, mi-am dat seama ca ar putea sa aiba valoare istorica. Daca îmi puneam mintea, puteam sa o iau acasa daca nu era… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Partidele sunt transmise in direct de Look Sport/ Plus, Digi și Telekom.Play-offVineri, 28 februarie Ora 18.00 Sepsi OSK - Poli Iași, stadion Municipal - Sf. Gheorghe.Ora 20.30 Dinamo - Academica Clinceni, stadion Dinamo - București.Sambata, 29 februarie Play-outOra 17.30 Viitorul - FC Voluntari, stadion…

- Autoritațile locale au ignorat plângerile, petițiile și chiar articolele din presa. Monitorul de Cluj a scris nu doar o data despre situația din acea zona. Însa floreștenii care trec zi de zi pe acel drum nu renunța și spera ca cineva le va asculta doleanțele. „Începând…

- Descoperire arheologica impresionanta in Egipt: 20 de sarcofage ale marilor preoti au fost recuperate din 16 morminte comunale vechi de mai bine 2500 de ani.Arheologii au precizat ca noua dintre aceste sarcofage din piatra si calcar au fost pastrate in conditii intacte.

- Un barbat din Neamț a descoperit un topor și cateva fragmente de vase din perioada Cucuteni, in zona comunei Margineni. Toporul este de arama, cu brațele dispuse in cruce, iar pe bucațile de vase se pot observa simboluri cucuteniene. Artefactele au fost predate Direcției de Cultura Neamț, anunța…

- O pensionara din Satu Mare a revendicat, luni, un premiu in valoare de 4,8 milioane euro castigat la extragerea din ajunului Craciunului, informeaza un comunicat de presa transmis de Loteria Romana. „O pensionara din Satu Mare este castigatoarea marelui premiu in valoare de peste 4,8 milioane euro la…

- Biblioteca Judeteana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a organizat, cu sprijinul Consiliului Județean Vrancea, in perioada mai – octombrie 2019, etapa județeana a Concursului „Batalia Cartilor”, inițiat și implementat la nivel național de Biblioteca Judeteana „Octavian Goga” Cluj. Acest concurs se deruleaza…

- Partidele sunt in direct de Digi, Dolce și Look.Vineri, 13 decembrieOra 20.30 Dinamo - Sepsi OSK 1-2 (detalii aici)Sambata, 14 decembrieOra 13.00 Academica Clinceni - FC Botoșani, Clinceni Arena - Clinceni. Ora 15.00 Politehnica Iași - Gaz Metan Mediaș, stadion Emil Alexandrescu - .Ora 20.00 Universitatea…