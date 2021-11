Marea delapidare a democrației, 1990-2021. Ne vrem democrația înapoi! Inseamna democrația bani? Putem pune un preț democrației in lei, euro, dolari sau alte monede? Putem converti democrația in metale sau pietre prețioase sau o putem echivala in criptomonede? Poate fi cotata democrația la Bursa? Putem inchide democrația intr-un seif, intr-o cutie de valori, pentru a fi siguri ca nu dispare? Nu. Ni se spune ca „democrația nu este ieftina”, de obicei atunci cand se ridica mai mult sau mai puțin justificate intrebari legate de costurile unor procese democratice, cum ar fi alegerile. Este complet fals. Democrația nu este nici ieftina și nici scumpa, pentru ca, fiind… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea CJ Argeș și-a prezentat raportul de actvitate dupa un an de mandat. Miercuri, 03 noiembrie 2021, președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Minzina, și vicepreședinții Marius Nicolaescu și Adrian Dumitru Bughiu au prezentat raportul de activitate la un an de la preluarea mandatului. „Iata…

- Conducerea CJ Argeș și-a prezentat raportul de actvitate dupa un an de mandat. Miercuri, 03 noiembrie 2021, președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Minzina, și vicepreședinții Marius Nicolaescu și Adrian Dumitru Bughiu au prezentat raportul de activitate la un an de la preluarea mandatului. „Iata…

- Cand va NINGE in Romania? Meteorologul ANM, Mirela Polifronie: „Putem visa la o iarna mai blanda” Meteorologul ANM, Mirela Polifronie, a spus cand se vor putea bucura romanii de zapada. „Pentru a vorbi despre ninsori trebuie sa vorbim in primul rand despre precipitații la nivel general, adica ar trebui…

- Astazi, de Ziua Internaționala a democrației, intr-un context care avea cu siguranța nevoie macar de un discurs de incurajare venit din partea conducatorilor țarii, ne lovim de tacere. Sarbatoarea aceasta nici nu a fost amintita. Asta poate pentru ca in Romania, bolnava e democrația? Sau… boala e… democrația?…

- Democratia se bazeaza pe libera exprimare a vointei natiunilor de a-si hotari singure sistemul politic, economic sau cultural si pe deplina participare a oamenilor in toate aspectele care privesc viata lor. Sarbatorita sub egida ONU din 15 septembrie 2008, Ziua Internationala a Democratiei are scopul…

- Daniel Deneș, fondatorul UiPath, a parasit liga locala a imbogațiților postcomuniști și joaca impetuos pe teren internațional. Domnia sa figureaza deja pe coperta revistei Forbes, sub porecla „The Boss of the Bots” (stapanul programelor care asigura robotizarea sarcinilor repetitive), iar valoarea companiei…

- Premierul Florin Cîțu a declarat sâmbata, referitor la moțiunea de cenzura a USR PLUS, ca nu poți lasa țara fara guvern acum, completând ca alianța cu AUR este ”bizara” și ”trista”.”Nu poți lasa țara acum fara guvern. Asta arata ca ești iresponsabil…

- Subiectul emisiunii: analiza cu sinteze privind primul turneu european din mandat al presedintelui american Joe Biden, turneu inceput pe 10 Iunie.Potrivit paginademedia.ro, somatia publica a fost propusa de Mircea Toma, pe motiv ca a fost "lipsa de obiectivitate" in cadrul dezbaterilor din emisiune.…