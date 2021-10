Stiri pe aceeasi tema

- Pentru simbata, 25 septembrie, locuitorii capitalei sint invitati la o actiune ampla de salubrizare a orasului. Primarul general, Ion Ceban, a lansat apelul pe pagina sa de facebook. ,, Simbata, angajații preturilor, direcțiilor vor dedica o zi pentru a se alatura muncitorilor și a face curat in Chișinau.…

- Parcarea publica municipala de pe strada Ismail, din sectorul Centru al Capitalei, a fost amenajata. Anunțul a fost facut de primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban. „Astazi a fost aplicat marcajul rutier, urmand sa fie amenajat si spatiul verde.

- A inceput marea curatenie in Chisinau. Muncitorii de la Spatii Verzi, dar si agentii economici au intervenit in parcuri, zone verzi si in preajma intreprinderilor pentru a aduna frunzele si deseurile menajere. In doar cateva ore, muncitorii au adunat zeci de saci cu deseuri.

- Printr-o postare pe o rețea de socializare, Primarul General al municipiului Chișinau, Ion Ceban, anunța ca dupa finalizarea mai multor proiecte de infrastructura, I.M. „Asociația de gospodarire a spațiilor verzi” continua efectuarea lucrarilor de amenajare a spatiilor verzi, transmite Noi.md cu referire…

- Primarul Capitalei, Ion Ceban nu renunța la declarații sale de ieri și insista ca deciziile Comisiei Naționale Extraordinara de Sanatate Publica este nula pentru municipiul Chișinau și ca cadrele didactice nevaccinate nu vor trebui sa prezinte rezultatul unui test negativ la COVID-19 odata la doua saptamani.

- In perioada 12-19 august, in capitala se va desfașura Saptamina Internaționala a Tineretului la Chișinau 2021. Potrivit primarului general Ion Ceban, lansarea va avea loc pe 11 august, in Parcul „Valea Morilor” ora 19:30. „Pe agenda forului sint incluse un șir de activitați care au ca scop promovarea…

- S-a intimplat in aceasta dimineata intr-o intersecție din Chisinau, mai exact a strazilor Ismail si Alexei Mateevici, acolo unde exista un indicator care arata directiile de deplasare pe benzi, scrie autoblog.md.

- Una dintre soluțiile inundațiilor ce au loc pe Albișoara ar fi adincirea riului Bic. Despre asta a vorbit primarul general Ion Ceban in cadrul unei conferințe. Potrivit edilului, pentru aceasta se necesita mulți bani. „Am vazut multe comentarii luni, referitor la ceea ce ține de Albișoara. Aceste lucruri…