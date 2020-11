„Marea curatanie”. Caramitru prezinta lista celor 12 care „trebuie scosi din joc sau arestati”: Dorneanu, Weber, Tariceanu, Firea, Voiculescu si altii Pe lista lui Caramitru se afla Valer Dorneanu, Renate Weber, Lia Savonea, Dan Voiculescu, Tariceanu, Victor Ponta, Gabriela Firea si altii. „Sunt cei care lupta contra integrarii noastre cu UE si NATO/SUA, si care au resurse sau pozitii prin care pot sa faca mult rau”, explica Andrei Caramitru intr-o postare pe Facebook. „Pastrati lista asta. Eu cred ca o sa vedem ca se intampla o buna parte din ce scriu eu aici. Ca va fi un desant clar SUA / UE / Kovesi ca sa stabilizeze Romania nu doar pe termen scurt dar si in perspectiva 2024-2030”, a adaugat Caramitru. Postarea integrala a lui Andrei Caramitru:… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

