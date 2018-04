Stiri pe aceeasi tema

- Primarul General a solicitat Poliției Locale sa faca verificari la structurile publicitare și bannerele din oraș. Capitala se va afla sub o avertizare de vant puternic pana luni la ora 17:00. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea a solicitat Poliției Locale sa verifice structurile publicitare…

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, a raspuns marti acuzatiilor conform carora liberalii s-ar opune initiativelor primarului Capitalei, Gabriela Firea, aratand ca proiectele edilului general nu se vad, deoarece ele nu exista, si nu pentru ca le-ar boicota PNL. "Doamna primar se…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca isi va da demisia din toate functiile politice daca nu sunt respectate termenele pentru proiectele pe care le are pentru Bucuresti.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunța ca a alocat 10 milioane de euro din bugetul pe anul 2018 pentru consolidarea a 23 de cladiri din Bucuresti. Alte 100 de cladiri aflate in diferite stadii de degradare urmeaza sa fie consolidate in primavara acestui an....

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, joi, ca vineri, vremea va fi si mai geroasa în Bucuresti, precizând ca sunt probleme cu sistemul de termoficare în sectoarele 2 si 6 ale Capitalei.

- Scolile din capitala vor fi inchise luni si marti, a anuntat, duminica, primarul Capitalei, Gabriela Firea. Ea a precizat ca aceasta perioada ar putea sa fie extinsa. Decizia a fost luata in contextul in care va intra in vigoare o avertizare cod portocaliu de ninsori si viscol emisa de meterorologi.

- Sute de imobile din Bucuresti sunt intr-o stare avansata de degradare, doar 4 cladiri cu risc seismic fiind in curs de reabilitare. Una dintre problemele intampiate este refuzul proprietarilor de a colabora cu autoritatile. Firea anunta ca pana la finalul 20 de imobile vor intra in reparatii.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica, referitor la protestul din Piata Universitatii, ca acesta nu a fost unul aprobat, edilul precizând ca ar trebui ca legea sa fie respectata de cei care cer acest lucru în strada.