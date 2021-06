Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii au o prima reacție dupa ce soția unui barbat a acuzat ca barbatul ei ar fi fost dat cu capul de pamant de poliție. Un incendiu a izbucnit intr-un bloc din București, iar un vecin a sarit sa il bata pe barbatul din casa caruia a izbucnit incendiul. Locatarul violent a fost imobilizat…

- Organizatorul petrecerii de la Gilau, unde au fost circa 20 de persoane, acuza poliția de abuz, dupa ce oamenii legii au spart ușa și au dat cu gaze lacrimogene intr-un dormitor. ”Am facut petrecerea și imi asum ceea ce am facut. Au fost 20 de oameni și nu cred ca am incalcat vreo lege. Poliția…

- Noul partid USR-PLUS incepe cu stangul. Potrivit unor surse din cadrul partidului, criza guvernamentala se lasa cu tensiuni si in interiorul formatiunii conduse de Dan Barna si Dacian Ciolos. Oamenii lui Ciolos, din fostul PLUS, au reactionat vehement, in discutiile din interiorul partidului,…

- I-a numit pe unii medici șarlatani, a zis despre unele dintre masurile lui Cațu ca-s o mare prostie, vorbește despre PF Daniel ca „Dani“ și lista continua. Fostul consilier personal al lui Dan Barna și fiul directorului TNB e foarte activ pe FB și posteaza pe aproape orice subiect. E un fel de oriceolog…

- Politistii doljeni au incarcerat un barbat de 33 de ani, din comuna Unirea, condamnat in octombrie 2018 la cinci ani si patru luni de inchisoare. Barbatul a fost acuzat ca, in perioada 2014-2015, a coordonat un grup infractional care a pus in circulatie bancnote falsificate de 100 de euro. Cercetarile…

- Un singur guvern, cu trei Cancelarii, fiecare avand aparatul propriu de lucru. Cam așa arata Executivul condus de liberalul Florin Cițu, unde atat liderul UDMR, Kelemen Hunor, cat și Liderul USR, Dan Barna,...