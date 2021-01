Stiri pe aceeasi tema

- Administrația lui Biden va relansa proiectul emblematic de a pune portretul activistei de culoare anti-sclavie Harriet Tubman pe bancnotele de 20 de dolari, abandonat de administrația lui Donald Trump, a anunțat luni Casa Alba, relateaza AFP."Trezoreria ia masuri pentru a relansa eforturile…

- Japonia a anuntat vineri ca va dezvolta noi rachete care vor putea lovi nave de razboi la distante mai mari in jurul arhipelagului sau sud-vestic Okinawa, inclusiv in apropierea insulitelor disputate cu China in Marea Chinei de Est, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. 'Mediul de securitate…

- Presedintia Joe Biden va fi o problema mai mare pentru guvernul chinez decat cei aproape patru ani de presedintie Donald Trump, a declarat pentru CNBC economistul Jim O’Neill, presedinte al institutului britanic de cercetari Chatham House. Trump a adoptat o abordare diferita a relatiilor SUA-China…

- Japonia este in alerta maxima dupa ce a inregistrat un numar record de infectari zilnice cu coronavirus, a declarat joi premierul Yoshihide Suga, fara a prevedea totusi noi restrictii pentru moment, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Peste 2.000 de noi cazuri de COVID-19 au fost inregistrate miercuri…

- In așteptatul sau discurs de președinte ales, Joe Biden, care a vorbit din orașul sau de reședința din Delaware, Wilmington, a avut un ton mult mai ferm și mai mobilizator fața de precedentele apariții publice. Administrația noastra va fi despre oameni și vom face ca America sa fie respectata din nou…

- Primele sectii s-au inchis in unele zone din statele americane Kentucky si Indiana, in contextul in care ziua alegerilor se apropie de sfarsit, relateaza DPA. Sectiile de vot s-au inchis la ora locala 18.00, in partea de est a statelor Indiana si Kentucky. Pe Coasta de Est,…

- Joe Biden a caștigat alegerile in Dixville Notch, un catun cu 12 locuitori din nord-estul Statelor Unite, aproape de granița cu Canada. Dixville Notch este prima localitate din SUA care deschide urnele in ziua alegerilor, chiar la miezul nopții, ceea ce i-a adus titlul de „First in the Nation” (Primul…