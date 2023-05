Mărea buze fără diplomă! Mascații au descins peste un medic estetician din București Poliția Capitalei a descins la un fals medic estetician, care marea buze fara sa dețina o diploma de calificare medicala. La data de 30 mai 2023, politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București – Secția 26 Poliție au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara, in Municipiul București, intr-un dosar in care sunt efectuate cercetari privind savarșirea infracțiunilor de exercitare fara drept a unei profesii sau activitați și vatamare corporala din culpa. Din datele și probele administrate in cauza, a rezultat presupunerea rezonabila ca, in perioada ianuarie 2022 – prezent,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a fost retinuta pentru 24 de ore, dupa ce ar fi efectuat mai multe operatii estetice asupra a doua tinere, fara a avea dreptul de exercitare a profesiei, in urma carora acestea au necesitat interventia in regim de urgenta a unor medici specializati in chirurgie estetica. „La data de 30 mai,…

- O tanara de 23 de ani a fost retinuta de politistii din Bucuresti dupa ce, incepand din anul 2022, ar fi desfasurat activitati de injectare de acid hialuronic in buze unor femei, contra cost, desia ea nu avea studii medicale sau pregatire de medic estetician. Mai multe tinere, inclusiv cea retinuta,…

- Un incident grav a avut loc la o shaormerie. „La data de 21 aprilie 2023, in jurul orei 00.00, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 11 au fost sesizați cu privire la faptul ca angajatul unui restaurant fast food ar fi fost agresat, cu un obiect taietor-ințepator,…

- Un angajat al unui restaurant tip fast-food a fost taiat cu un cuțit, in noaptea de joi spre vineri, de un barbat, dupa un conflict spontan. In urma atacului, angajatul a fost dus la spital, iar polițiștii il cauta pe agresor, a transmis Poliția Capitalei, intr-un comunicat.„La data de 21 aprilie, in…

- Angajatul unui fast-food din Sectorul 3 a fost agresat de un client, fiind necesara transportarea la spital. Politistii cauta agresorul. "La data de 21 aprilie 2023, in jurul orei 00.00, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 11 au fost sesizati cu privire la faptul…

- Marius Maghiari, fost sef in cadrul Brigazii de Politie Rutiera din Bucuresti, si-a batut sotia cu un obiect de mobilier. Barbatul a fost dat afara din casa. Marius Maghiari a fost evacuat din vila din Baneasa in care locuia alaturi de sotia lui, dupa ce a fost acuzat de violenta in familie. Acesta…

- Poliția Capitalei a anunțat miercuri reținerea unui barbat in urma unui conflict in trafic, in Sectorul 1 al Capitalei. Barbatul, in varsta de 36 de ani, este acuzat ca l-a lovit pe un alt barbat in varsta de 47 de ani. Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere poate fi observat cum acesta…

- La data de 14 martie 2023, politistii Direcției Generale de Politie a Municipiului București - Secția 8 Poliție au reținut un barbat, in varsta de 28 de ani, fața de care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de violare de domiciliu și distrugere, informeaza Poliția Romana…