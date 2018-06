Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP, conform agerpres.ro. Favorabil unui ''divort total'' de UE, Boris Johnson…

- Guvernul britanic, amenintat de un vot nefavorabil in Camera Comunelor (camera inferioara a legislativului de la Londra), a prezentat miercuri un amendament care ii acorda parlamentului un posibil drept de opinie asupra acordului cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana,…

- Premierul britanic Theresa May a evitat o periculoasa infrangere, in cursul examinarii proiectului sau de lege cu privire la Brexit, dupa respingerea unui amendament care ar fi acordat Parlamentului un drept de veto asupra rezultatului negocierilor cu Bruxellesul, relateaza AFP conform News.ro . Deputatii…

- Brexitul a dezbinat provinciile din componența Regatului Unit, Irlanda de Nord și Scoția votand in majoritate impotriva ieșirii din UE. Londra încearcă să înlăture blocajul în negocierile pe tema Brexit-ului prin formularea unei propuneri care ar oferi Irlandei de Nord…

- Regatul Unit urmeaza sa anunte Uniunea Europeana (UE) ca este dispus sa ramana in cadrul Uniunii Vamale dupa 2021, potrivit The Telegraph, scrie Reuters, informeaza news.ro.Guvernul Theresei May a promis marti seara sa publice in curand un document cu privire la viziunea sa referitoare la…

- Parlamentul regional scotian a respins marti un proiect de lege al guvernului britanic privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, sporind incertitudinea constitutionala despre cum se va desfasura acest proces, transmit AFP si Reuters. Parlamentul de la Edinburgh a votat, cu…

- Guvernul condus de Theresa May a inregistrat, miercuri seara, o infrangere stanjenitoare in Camera Lorzilor (camera superioara a parlamentului britanic) care a votat un amendament referitor la posibilitatea Marii Britanii de a ramane in interiorul uniunii vamale dupa iesirea tarii din Uniunea Europeana,…

- La un inaintea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, premierul britanic a inceput ieri un mare periplu prin Regat pentru a afla parerea oamenilor despre acest ingrijorator divort. Astazi cu un an inainte ca Regatul Unit sa paraseasca UE si sa inceapa sa-si traseze un nou drum in lume, vizitez…