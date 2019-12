Partidul conservator al premierului Boris Johnson a obtinut o majoritate covarsitoare in alegerile generale anticipate, potrivit unui sondaj la iesirea de la urne, ceea ce ii va permite liderului conservator sa realizeze Brexitul la sfarsitul lunii ianuarie asa cum a promis, relateaza AFP



Partidul conservator a obtinut 368 de locuri din cele 650, fata de 191, cate au obtinut laburisti, potrivit sondajului.



Acesta este al treilea scrutin legislativ in mai putin de cinci ani, dupa alegerile din 2015 si 2017, si primul organizat in decembrie in aproape 100 de ani, iar liderul…