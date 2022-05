Stiri pe aceeasi tema

- ”Aeroflot, cea mai mare companie aeriana a Rusiei, detinuta de stat, Ural Airlines si Rossiya Airlines nu vor putea sa beneficieze financiar de pe urma intervalului de timp in care aveau permisiunea de a utiliza pistele de aterizare pe aeroporturile din Marea Britanie”, se arata intr-un comunicat al…

- Vineri, Marea Britanie a anunțat noi sancțiuni financiare care ii vizeaza pe apropiații lui Vladimir Putin, intre care fosta sa soție, Liudmila Putina, și verii acestuia, relateaza The Guardian . „Demascam și țintim rețeaua umbrita care susține stilul de viața de lux al lui Putin și intarește menghina…

- Reprezentanții Ministerului de Externe din China susțin ca NATO ca „provoaca in mod constant confruntari și probleme”. Replica a venit dupa ce ministrul britanic de externe Liz Truss a criticat refuzul Chinei de a condamna invazia Rusiei in Ucraina. Intrebat daca China este ingrijorata de faptul ca…

- Liz Truss, ministrul britanic de externe, a chemat miercuri la intensificarea livrarii de arme grele și avioane Ucrainei, subliniind ca acum ”este momentul curajului in fata Rusiei”. Calificandu- l pe Vladimir Putin drept ”un golan disperat care nu are niciun fel de respect fața de morala internaționala”,…

- Regatul Unit a sanctionat joi conducatori militari rusi „care au sange ucrainean pe maini” si a anuntat noi interdictii la import, in special de argint si caviar, transmite AFP. Aceste sanctiuni ii vizeaza pe „cei cu sange ucrainean pe maini, inclusiv comandantul unitatii care a ocupat Bucea si alte…

- Al cincilea pachet de sanctiuni pe care Marea Britanie il impune Moscovei include inghetarea totala a activelor celei mai mari institutii bancare din Rusia, Sberbank, si a Credit Bank of Moscow, precum si interzicerea de noi investitii britanice in Rusia, in valoare de peste 14 miliarde de dolari in…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat miercuri presei ca „Ucraina nu va adera in niciun caz la NATO in viitorul apropiat”, transmite dpa, informeaza AGERPRES . Aflat intr-o vizita in Emiratele Arabe Unite, Johnson a afirmat in fata presei ca intelege „realitatea pozitiei” exprimate de presedintele…

- Ministrul de Externe al Marii Britanii, Liz Truss, se afla in Lituania pentru discuții cu aliații NATO. Ea spune ca combaterea agresiunii ruse este o lupta „nu doar pentru libertatea și autodeterminarea Ucrainei”, ci pentru „toata libertatea și securitatea noastra”, relateaza BBC. Fii la curent…