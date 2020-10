Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii Uniunii Europene care au antecedente penale nu vor putea intra in Marea Britanie, conform anuntului facut de Ministerul de Interne britanic. Persoanele condamnate la peste un an de inchisoare vor fi respinse. Anterior, oficialii trebuiau sa selecteze infractorii din UE care prezentau o reala…

- Marea Britanie a anuntat, joi dupa-amiaza, ca intentioneaza sa nu mai permita accesul cetatenilor din statele Uniunii Europene in baza cartilor de identitate incepand din octombrie 2021, in contextul incheierii tranzitiei post-Brexit pe 31 decembrie 2020, potrivit Mediafax.

