Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarea de bauturi racoritoare cu continut ridicat de cofeina catre copii ar putea fi interzisa in Anglia, conform unui anunt facut joi de autoritatile de la Londra care invoca probleme de sanatate publica, transmite Reuters. Asa-numitele bauturi energizante contin cantitati mari de zahar si de cofeina…

- Ioan Campeanu, acuzat ca și-a ucis iubita insarcinata cu o pereche de foarfece, a aparut, miercuri, printr-un apel video din inchisoare Belmarsh, din Londra, in fața magistraților de la Tribunalul Penal Central din Anglia și Țara Galilor. Andra Hilitanu a fost gasita moarta , pe 1 iunie, intr-o locuința…

- Guvernul britanic s-a angajat ca pana in 2027 in Anglia sa nu mai existe oameni fara adapost, in conditiile in care numarul oamenilor strazii - homeless - a crescut de peste doua ori fata de 2010, potrivit cifrelor guvernamentale, relateaza luni agentiile Reuters si Press Association, preluate de…

- Statele Unite ale Americii au cerut duminica Marii Britanii sa renunte la sprijinul fata de acordul nuclear din 2015 cu Iran si sa isi uneasca fortele cu Washingtonul pentru a contracara amenintarea globala pe care acesta considera ca o reprezinta Teheranul, transmite Reuters. In pofida…

- Guvernul britanic a prezentat joi, in parlament, detaliile planului sau in ce priveste relatiile intre Marea Britanie si Uniunea Europeana dupa Brexit, ce propune in primul rand o noua uniune vamala cu blocul Celor 27, transmit AFP si Reuters, informeaza Agerpres.ro. Documentul, care are 98 de pagini,…

- Ambasada SUA din Londra a avertizat americanii din Marea Britanie sa fie precauti in timpul vizitei presedintelui american Donald Trump, pentru ca sunt anuntate proteste care ar putea deveni violente, scrie Reuters, preluata de news.ro."Mai multe demonstratii sunt programate intre 12 si 14…

- Rusia a comis un atac care a avut drept rezultat moartea unui cetatean britanic, a declarat luni ministrul britanic al apararii Gavin Williamson, ce a facut astfel o legatura intre Moscova si femeia de 44 de ani decedata duminica dupa ce a fost otravita cu agentul neurotoxic Noviciok, transmite Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump se va intalni cu regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii cu prilejul vizitei de o zi pe care o va intreprinde luna viitoare in aceasta tara, a declarat miercuri ambasadorul SUA la Londra, Woody Johnson, la postul Sky News, informeaza Reuters si dpa, preia Agerpres.Trump…