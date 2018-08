Stiri pe aceeasi tema

- Liam Fox, ministrul britanic al Comertului, a declarat duminica in cadrul unui interviu ca probabilitatea unui Brexit fara acord creste, din cauza „intransigentei” de care da dovada Comisia Europeana, relateaza BBC.

- Ministrul britanic al comertului, Liam Fox, a declarat ca "intransigenta" din partea Uniunii Europene impinge Marea Britanie catre un Brexit fara un acord oficial cu Bruxellesul, intr-un interviu publicat sambata de Sunday Times, relateaza Reuters. Cu mai putin de opt luni pana la parasirea UE de catre…

- Jeremy Hunt a prezentat-o ca "japoneza" pe sotia sa care, in realitate, este chineza, transmite AFP. "Sotia mea este japoneza", a afirmat Jeremy Hunt in fata jurnalistilor in momentul intalnirii cu omologul sau chinez, Wang Yi. Ministrul, numit la inceputul lunii de premierul Theresa May in…

- China a fost de acord sa inceapa discuțiile cu Marea Britanie pe tema unui acord comercial post-Brexit, a declarat luni ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, in cadrul unei conferințe de presa in Beijing, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Declarațiile lui Jeremy Hunt au fost facute…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie au initiat demersurile oficiale pentru scindare la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), in perspectiva producerii Brexit, in martie 2019, relateaza site-ul agentiei Reuters.