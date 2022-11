Stiri pe aceeasi tema

- Dacia a vandut mai multe autoturisme decat Fiat, Citroen, Opel si Seat pe piata din Europa, potrivit datelor publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). 910.753 de autoturisme au fost inmatriculate in luna octombrie 2022 in Uniunea Europeana, Marea Britanie si tarile EFTA…

- Cand aplica la noi aceeași mortalitate din cauza asistenței medicale precum media europeana, ministrul Sanatații uita ca, in toate statisticile relevante ale sistemului de sanatate, noi stam mult mai rau decat media UE. Exista un motiv pentru care politicianul a avansat aceasta cifra. „Romania raporteaza…

- Mii de protestatari au marsaluit sambata prin centrul Londrei cerand ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana, informeaza PA Media/dpa. Participanti din intreaga Mare Britanie au calatorit ore intregi pentru a ajunge la marsul reintegrarii nationale din capitala in care a fost parcurs un traseu…

- Casele de pariuri britanice William Hill i-au plasat pe Boris Johnson și pe fostul sau ministru de finanțe, Rishi Sunak, in fruntea potențialilor candidați la inlocuirea premierului britanic Liz Truss, potrivit lui Lee Phelps, purtator de cuvant al William Hill. Truss a demisionat joi (20 octombrie)…

- Sefa guvernului britanic Liz Truss, contestata atat de formatiunea de guvernamant, cat si de opozitia laburista, a anuntat joi ca va demisiona, transmite Reuters citat de Agerpres.roReamintim ca in urma cu aproximativ o luna, Liz Truss a castigat in fata lui Rishi Sunak competitia interna din cadrul…

- Tentativa de transfer a celor doi nou-nascuti din Kiev la Spitalul de Copii din Iasi, anuntata in exclusivitate de „Ziarul de Iasi" miercuri, 12 octombrie, a ramas in aer. Reprezentantii Spitalului de Copii „Sf. Maria" din Iasi spun ca nu au mai fost contactati de nimeni pentru a realiza acest transfer…

- Sistemul de invațamant din Romania este un subiect puternic dezbatut, cu atat mai mult de cand au fost lansate in dezbatere noile legi ale Educației.Exista numeroase mituri care se rostogolesc an de an, bazate pe nemulțumiri, dar care, la o privire mai atenta, nu au niciun fundament solid.Gabi…

- O masura care ar putea fi adoptata in aceasta saptamana include o serie de pași pentru eliminarea autovehiculelor cu motoare termice, scrie Le Monde, care citeaza AFP. Masura ar putea incuraja alte state americane sa ia decizii similare.Masura va fi dezbatuta joi, 25 august de catre Consiliul pentru…