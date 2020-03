Stiri pe aceeasi tema

- Cifrele oficiale raportate, vineri, de National Audit Office (NAO) arata ca britanicii au platit peste 4,4 miliarde de lire sterline (4,6 miliarde de euro), transmite Digi24 care citeaza Agerpres. Contribuabilii britanici au platit 4,4 miliarde de lire sterline pentru ca Regatul Unit sa iasa din Uniunea…

- Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a transmis un mesaj romanilor care traiesc in UK, in contextul in care astazi este ultima zi a Regatului Unit in Uniunea Europeana. Ambasadorul spune ca romanii nu au niciun motiv de ingrijorare: pana la sfarsitul anului, se poate calatori in…

- Europarlamentarii britanici dau unda verde ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, prin votul pe Acordul de Retragere, programat la 19.00, ora Romaniei. In cadrul sesiunii plenare din Bruxelles, Parlamentul va vota Acordul privind Retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord…

- Parlamentul European va aproba miercuri seara acordul de retragere a Marii Britanii din UE, un vot istoric care reprezinta ultima etapa necesara inainte de Brexit.Votul, prevazut pentru ora locala 18:00 (19:00 ora Romaniei), va fi precedat de o dezbatere la care au fost invitati presedintele Comisiei…

- O moneda comemorativa care marcheaza ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana a fost prezentata de ministrul Finanțelor din Marea Britanie, Sajid Javid. Pe moneda de 50 de pence este inscripționat urmatorul mesaj: „Pace, prosperitate și prietenie cu toate națiunile”, precum și data de…

- Intr-o intalnire in marja unui summit european la Berlin, Johnson a catalogat duminica atacul vizandu-l pe fostul dublu agent rus Serghei Skripal drept ”o utilizarea imprudenta a armelor chimice si o tentativa sfruntata de asasinare a unor persoane nevinovate pe teritoriul britanic”, a anuntat intr-un…

- Boris Johnson se afla pe o traiectorie de coliziune cu marile grupuri de afaceri în timp ce asistentii lui fac planuri pentru anularea perioadei de gratie de doi ani înainte de intrarea în vigoare a noilor reguli pentru imigratie, scrie The Telegraph, citat de Rador.Boris Johnson…

- Lovitura pentru europenii din Marea Britanie. Eurodeputații sunt ingrijorați de drepturile cetațenilor UE din Regat, dupa Brexit Eurodeputații analizeaza situația drepturilor cetațenilor in contextul Brexit și subliniaza faptul ca aprobarea acordului de retragere va ține cont de “experiența dobandita…