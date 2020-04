Stiri pe aceeasi tema

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a ținut azi un discurs special la televiziunea britanica, legat de pandemia de coronavirus. Este doar a cinea oara in istorie cand Regina se adreseaza cetațenilor din Marea Britanie și Commonwealth. Celelalte dați au fost: in 2012, la aniversarea de 60 de ani…

- Marea Britanie a inregistrat in acest weekend cel mai grav bilant de pana acum al epidemiei de COVID-19, cu peste 700 de decese, in doar 24 de ore. In Regat sunt peste 4.300 de decese, iar numarul infectatilor se apropie de 45.ooo.

- Barbatul care a impiedicat rapirea printesei Anne a Marii Britanii in 1974 a dezvaluit ca regina Elisabeta a II-a i-a propus sa-i plateasca ipoteca la casa in semn de recunostinta pentru curajul de care a dat dovada, relateaza joi Press Association. Fostul boxer la categoria grea Ronnie…

- Oficiali europeni de rang inalt semneaza azi Acordul Brexit. Aseara, Marea Britanie a incheiat procedura de ratificare, dupa ce Regina Elisabeta a II-a si-a dat consimtamantul scris. Și la Bruxelles s-a votat favorabil intr-o Comisie de specialitate a Parlamentului European.

- Este gata! Regina a semnat și Marea Britanie a ratificat Acordul Brexit Regina Elizabeth a II-a a semnat joi Acordul Brexit, a declarat Nigel Evans, vicepresedintele Camerei Comunelor.Acordul Brexit va trebui ratificat si de Parlamentul European inainte de 31 ianuarie, cand Marea…

- Proiectul pentru implementarea acordului de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana a devenit oficial joi lege, dupa promulgarea sa de catre regina Elisabeta a II-a, inainte de intrarea in vigoare a Brexit-ului la 31 ianuarie, au anuntat guvernul si parlamentul, relateaza AFP si Reuters.…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a luat decizia: este de acord cu o perioada de tranzitie in care printul Harry si sotia sa Meghan sa petreaca mai mult timp in Canada si Marea Britanie.