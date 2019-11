Marea Britanie: Victime ale sclaviei moderne, folosite de grupari infractionale la inselatorii cu renovari de locuinte

Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care traiesc la o distanta de pana la 50 de metri de drumurile cu trafic intens sunt expuse la cresterea riscului de cancer pulmonar cu pana 10%, conform unui raport publicat recent in Marea Britanie si citat de Press Association. Studiul, efectuat de cercetatori de la King's College…

- Liberal-democratii britanici (Partidul Liberal Democrat, pro-UE) si-au lansat miercuri programul in vederea alegerilor legislative de luna viitoare, in care se angajeaza sa "opreasca Brexitul" si sa aloce miliarde de lire serviciilor publice din banii generati prin ramanerea in Uniunea Europeana,…

- O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea din Bristol a analizat date prelevate de la 462.690 de persoane cu descendenta europeana si a obtinut dovezi conform carora consumul de tutun a crescut riscul de depresie si schizofrenie. In plus, cercetarea a dovedit ca persoanele care sufera de…

- "Marea Britanie este o platforma pentru banii obtinuti din coruptie din intreaga lume", potrivit asociatiei, scrie Agerpres. Acesti bani murdari sunt dobanditi "cu ajutorul unor societati inregistrate in Marea Britanie si in centre financiare offshore, sunt investiti in Marea Britanie in proprietati…

- Presedintele FIFA Gianni Infantino a pledat, joi, pentru interzicerea pe plan mondial a accesului pe stadioane pentru spectatorii care profereaza insulte rasiste, la trei zile dupa incidentele de la meciul Bulgaria - Anglia. „Din pacate rasismul exista in 2019. Daca actele rasiste vizeaza fotbalistii,…

- Schimbarile politice majore pot afecta grav sanatatea mintala, a avertizat un medic britanic, la prezentarea primului caz inregistrat de psihoza declansata de Brexit, relateaza marti Press Association. Pacientul, un barbat trecut de 40 de ani, a inceput sa aiba halucinatii si sanatatea sa mintala s-a…

- O noua expozitie se deschide marti la Londra, in dorinta de a elimina stereotipul femeilor care au supravietuit sclaviei moderne in calitate de 'victime abstracte', surprizand in schimb provocarea acestora de a-si reconstrui viata, relateaza

- Facebook a anuntat miercuri introducerea de noi reguli in ceea ce priveste reclamele politice de pe platforma in Statele Unite inainte de alegerile prezidentiale din noiembrie anul viitor, relateaza Press Association si Reuters, informeaza AGERPRES . Reteaua sociala a introdus pentru prima data reguli…