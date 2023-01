Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile de autoturisme in Europa au inregistrat o crestere de doua cifre si in luna noiembrie, iar marca Dacia a vandut mai multe autoturisme decat Skoda, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Vanzarile de autoturisme in Europa au inregistrat o crestere de doua cifre si in luna noiembrie, iar marca Dacia a vandut mai multe autoturisme decat Skoda, arata datele publicate joi de ACEA.

- Rata anuala a inflatiei in Marea Britanie a scazut in noiembrie mai mult decat se estima, dupa ce in octombrie a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 41 de ani, sporind sperantele ca avansul preturilor a atins nivelul de varf, in conditiile in care Banca Angliei (BoE) pregateste joi o noua majorare…

- Vanzarile de automobile pe piata chineza, cea mai mare din lume, au scazut in noiembrie pentru prima data in ultimele sase luni si ar urma sa ramana la un nivel apropiat de cel din 2022, a anuntat joi Asociatia Constructorilor de Automobile din China (CPCA), in conditiile in care cererea scade mai…

- Vanzarile de mașini noi in UE au crescut in aceasta toamna, dar timpii de așteptare sunt de cel puțin cateva luni. Piața mașinilor noi din UE a scazut cu 8% in primele zece luni din an, dar marci precum Toyota, Dacia sau Kia au fost pe plus.

- Vanzarile de locuințe au scazut cu pana la 40% fața de anul trecut, in mare parte pentru ca romanii iau mai greu credite. De vina sunt și prețurile ridicate de pe piața imobiliara care nu dau semne de scadere. Faptul ca romanii ocolesc creditele este confirmat și de interesul mai scazut pentru programul…

- Grupul farmaceutic american Moderna Inc a inrautatit joi estimarile din 2022 privind vanzarile pentru vaccinul sau COVID-19, mentionand problemele de aprovizionare care vor intarzia pana in 2023 unele livrari, ceea ce a provocat un declin al actiunilor de aproape 11%, transmite Reuters, potrivit…

- Doar 8,4% dintre gospodariile din Romania se debaraseaza corect de aparatele electrocasnice mici, uzate, in timp ce 42% sustin ca le vor pastra in continuare, releva un studiu intocmit de Ecotic, publicat vineri, cu ocazia Zilei Internationale a Reciclarii Deseurilor Electrice. Conform datelor, 10,5%…