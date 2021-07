Stiri pe aceeasi tema

- Sambata au fost 54.486 de cazuri, iar duminica 48.161 de cazuri in Anglia, conform worldometers.info, insa majoritatea restrictiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus au fost ridicate luni de catre guvernul lui Boris Johnson.

- Cu 51.870 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, Regatul Unit raporteaza astazi cel mai mare numar de imbolnaviri din 15 ianuarie și pana acum, potrivit BBC . Totodata, au fost inregistrate 49 de noi decese, in termen de 28 de zile de la testul pozitiv. In ciuda numarului mare de infectari, cel…

- Regatul Unit a inregistrat, vineri, 51.870 de cazuri de imbolnavire cu Covid-19, cel mai mare bilanț al infectarilor din luna ianuarie și pana astazi. Creșterea masiva a numarului de cazuri vine in contextul in care guvernul britanic se pregatește sa elimine toate restricțiile din Anglia, cea mai mare…

- Un eveniment neașteptat va avea loc in Marea Britanie, acolo unde Guvernul britanic a anunțat ca va ridica restricțiile luna viitoare, intr-o zi numita „Ziua Libertații”. In ciuda faptului ca numarul cazurilor COVID cauzate de tupina Delta sunt in creștere, autoritațile au decis sa le ofere mai multa…

- UEFA spera ca negocierile cu guvernul Marii Britanii privind ridicarea restrictiilor de carantina pentru fanii straini sa aiba ca rezultat prezenta acestora în tribunele stadionului Wembley la meciurile din semifinalele, respectiv finala EURO 2020, scrie Reuters.Conform reglementarilor actuale…

- Marea Relaxare („Ziua Libertații”) era programata pentru 21 iunie, insa din cauza raspandirii accelerate a variantei indiene - Delta - a coronavirusului, autoritațile britanice au decis amanarea eliminarii totale a restricțiilor. Medicii și epidemiologii au cerut inca de la inceputul lunii iunie amanarea…

- Marea Britanie a raportat marți, 1 iunie, ZERO decese COVID-19 pentru prima data in 10 luni. Tot marți, profesorul și epidemiologul Tim Spector, care conduce studiul Covid Symptom Study, a declarat ca „vaccinurile funcționeaza”, in timp ce experții științifici din grupul SAGE și deputații conservatori…

