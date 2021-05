Premierul britanic Boris Johnson face obiectul unei anchete in legatura cu vacantele de lux pe care le-a petrecut in Caraibe dupa victoria la alegerile legislative de la sfarsitul lui 2019, a transmis luni pe site-ul sau autoritatea insarcinata cu monitorizarea respectarii regulilor parlamentare, potrivit AFP. Liderul conservator si logodnica sa Carrie Symonds au petrecut Noul An pe insula privata Moustique, in Arhipelagul Grenadine din Caraibe. In declaratia sa de avere in calitate de deputat, Boris Johnson a scris ca aceste vacante in valoare de 15.000 de lire (17.400 de euro la cursul actual)…