Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va trimite "un mic numar" de militari in Lituania, a anuntat Ministerul Apararii britanic luni, in contextul tensiunilor regionale legate de comasarea de trupe ruse in apropiere de frontiera ucraineana, relateaza AFP. "In spirit de solidaritate, Regatul Unit va trimite un mic…

- Statele Unite vor trimite 3.000 de soldați suplimentari in Polonia, a declarat vineri seara ministrul polonez al Apararii, confirmand un raport anterior Reuters, deoarece Rusia a organizat exerciții militare in Belarus și Marea Neagra, dupa acumularea for

- Mai multe avioane cu trupe și echipamente americane, inclusiv vehicule Humvee, au aterizat in ultimele zile in Polonia, pentru intarirea flancului estic al NATO. SUA trimit in aceasta țara 1700 de militari.

- Statele Unite au inceput sa trimita trupe si echipamente militare in Polonia, a anuntat vineri Ministerul Apararii de la Varsovia, in contextul eforturilor de consolidare a apararii pe flancul estic al NATO din cauza crizei dintre Rusia si Ucraina.

- Statele Unite au inceput sa trimita trupe si echipamente militare in Polonia, a anuntat vineri Ministerul Apararii de la Varsovia, in contextul eforturilor de consolidare a apararii pe flancul estic al NATO din cauza crizei dintre Rusia si Ucraina, informeaza agentia Reuters. Conform oficialilor…

- SUA au in prezent 4.160 de militari desfasurati in tarile baltice - Lituania, Estonia si Letonia - si in Polonia, pe fondul unei escaladari a tensiunilor cu Rusia cu privire la situatia din Ucraina, a informat marti Pentagonul, transmite EFE. Unul dintre purtatorii de cuvint ai Departamentului Apararii…

- Spitalele din Londra au ramas fara personal medical din cauza COVID-19, astfel ca Ministerul Apararii din Marea Britanie va trimite medici militari și personal necesar pentru a susține sistemul de sanatate.

- Letonia are nevoie de prezenta unor militari SUA permanent, in scopul descurajarii Rusiei si vrea sa isi consolideze apararea cu sisteme balistice de tip Patriot, afirma ministrul leton al Apararii, Artis Pabriks, in contextul vizitei secretarului general NATO, Jens Stoltenberg. Secretarul american…