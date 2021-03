Marea Britanie va trimite din vară, acasă, "valorile" din țările din Est! Din ce in ce mai multe semnale vin sa conforme cele ce mi-au fost spuse, strict confidential si deci fara posibilitatea citarii surselor, inalti oficiali guvernamentali care lucrau in dosarele BREXIT: imi vorbeau despre perspectiva ca, dupa trecerea perioadei „de gratie“ prevazute in Acordul de retragere, Regatul Unit sa inceapa sa opereze deportari in masa.-Incepand cu categoria de persoane care vor deveni cele mai expuse: cei a caror cerere de sejur nu a fost acceptata din diverse motive, lista generala incepand intotdeauna cu grupurile de persoane pe care noi le cunoastem foarte bine, concetatenii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

