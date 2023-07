Marea Britanie va repara echipamentul militar ucrainean: alocă 50 de milioane de lire pentru aceste servicii Guvernul britanic a comunicat marti ca va oferi un pachet de ajutor in valoare de 50 de milioane de lire (64,54 de milioane de dolari), informeaza Rador. Suma va fi destinata pentru reparatia echipamentului si crearea unui centru de reabilitare militara in Ucraina. CITESTE SI Guvernul kosovar face un pas inapoi: va scadea prezenta politiei pentru a dezescalada tensiunile intr-o regiune 03:11 12 ONU dezaproba blocarea prelungirii misiunii umanitare din Turcia catre Siria 02:16 21 live LIVE TEXT Razboi in Ucraina, 12 iulie - Zelenski, dezamagit profund ca Ucraina nu a fost invitata sa adere… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

