- Soțiile liderilor Grupului celor Șapte (G7) au participat vineri (19 mai) la un simpozion, discutand despre problemele legate de pacea mondiala cu tinerii din orașul Hiroshima, din vestul japonez, potrivit Reuters. „ Aratați lumii ca schimbarea se poate intampla, ca tinerii o pot face sa se intample.…

- Intre timp insa, republicanii au parasit negocierile cu Casa Alba, pana cand reprezentantii acesteia vor fi dispusi sa accepte concesii dificile. Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,77%, la cel mai ridicat nivel cdin ultimele 52 de saptamani, si toate sectoarele au avut o evolutie…

- Twitter a blocat in Germania și Polonia o postare a lui Dmitri Medvedev in care acesta vorbea despre „dispariția” Ucrainei pentru a se conforma legislației locale, deși Elon Musk i-a luat apararea oficialului rus, relateaza Meduza și Hotnews . Asistentul lui Medvedev, Oleg Osipov, a declarat pentru…

- Mateusz Morawiecki, care incepe marti o vizita de trei zile in Statele Unite, a promis ca presedintia poloneza a UE – in 2025 – va face din alianta intre Washington si UE ”prima dintre prioritatile sale”. ”Alianta cu Statele Unite este un fundament absolut al securitatii noastre, care se sprijina pe…

- „Nu putem considera in mod rezonabil ca China este impartiala” in ce priveste Ucraina, a afirmat marti, 21 martie, un purtator de cuvant al Casei Albe, critica americana cea mai directa pana in prezent la adresa propunerii chineze de mediere in conflict, relateaza AFP. Beijingul „nu a condamnat” invazia…

- Mandatul de arestare emis de Curtea Penala Internationala impotriva lui Vladimir Putin pentru crime de razboi este „justificat”, a declarat președintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Joe Biden.Presedintele american, exprimandu-se in fata jurnalistilor la Casa Alba, a amintit ca institutia nu este…

- SUA si Uniunea Europeana intentioneaza sa limiteze si mai mult sprijinul pentru invazia Rusiei in Ucraina, au declarat vineri presedintele american Joe Biden si sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in finalul intalnirii lor la Casa Alba, relateaza DPA. „Facem noi pasi impreuna care sa vizeze…

- Ursula von der Leyen a fost primita de Joe Biden la Casa Alba. Cei doi lideri au decis sa evite „concurenta daunatoare” in cursa pentru tranzitia catre energie curata, avand de contracarat un concurent comun: China, scrie news.ro.Pe fondul frictiunilor comerciale dintre Statele Unite si Uniunea Europeana,…