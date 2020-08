Marea Britanie va oferi un ajutor de 5,5 milioane de euro Libanului

Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va oferi un ajutor de cinci milioane de lire sterline (5,5 miliarde de euro) Libanului, inclusiv asistenta pentru operatiunile de cautare si expertiza medicala, anunta ministrul britanic de Externe, Dominic Raab, citat de agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax."Vom fi alaturi…

- Presedintele Klaus Iohannis transmite condoleante familiilor victimelor exploziilor care au avut loc in Beirut. "Sincere condoleante familiilor victimelor exploziilor ingrozitoare din Beirut. Suntem alaturi de Liban si de poporul libanez in aceste vremuri dificile", a scris seful statului,…

- Explozie devastatoare, de origine necunoscuta, in portul Beirut. In urma deflagrației, zeci de victime au fost ingropate sub moloz, a informat Crucea Rosie a Libanului marti, conform DPA. Explozia puternica s-a auzit in tot orasul, provocand panica in capitala libaneza. Ferestre ale unor cladiri din…

- Ministrul de externe al Libanului, Nassif Hitti, a demisionat luni, invocand lipsa de vointa politica in ce priveste reformele, in conditiile in care tara sa se confrunta cu o grava criza financiara care ii pune in pericol stabilitatea, relateaza Reuters si dpa. Donatorii straini ai Libanului, unde…

- Guvernul Boris Johnson a anuntat, luni dupa-amiaza, suspendarea cu efect imediat a tratatului de extradare cu Hong Kong-ul, ca reactie la aplicarea de catre Beijing a noii legi privind siguranta nationala in fosta colonie britanica, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit Mediafax."Impunerea…

- Marea Britanie a inregistrat 351 de morti din cauza noului coronavirus, iar bilantul deceselor a crescut la 36.393 joi seara, a anuntat vineri Ministerul britanic al Sanatatii, relateaza Reuters.Bilantul contaminarilor cu noul coronavirus a crescut la 254.195 de la inceputul epidemiei si pana…

- Industria turismului din Turcia aproape s-a oprit, in aprilie numarul vizitatorilor straini a scazut cu 99%, comparativ cu perioada similara din 2019, din cauza restrictiilor de calatorie adoptate pentru a stopa raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters. Luna trecuta,…

- Italia a inregistrat duminica 165 noi decese, fata de 194 in ziua precedenta, a anuntat Agentia de protectie civila, relateaza Reuters.Astfel, duminica s-a inregistrat cel mai scazut bilant al mortilor din ultima luna, mai precis din data de 9 martie, desi in ultimele saptamani a existat tendinta ca…