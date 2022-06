Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate la "Legile Puterii", Vasile Dincu a afirmat ca actualul context creat de razboiul din Ucraina și, mai ales, desfașurarea atator operațiuni strategice pe Marea Neagra este un semnal clar ca Romania trebuie sa-și canalizeze eforturile de aparare și de dotare spre aceasta zona. Ministrul…

- In prezent, specialiștii investigheaza care este agentul care declanșeaza ceea ce s-a numit hepatita de cauza necunoscuta. Ei studiaza trei ipoteze: o noua tulpina de adenovirus, o infecție Covid-19 in antecedent, sau ambele cu evoluție in același timp. Pana acum, Organizația Mondiala a Sanatații a…

- Mii de turisti si-au vazut vacantele de Paste perturbate sau anulate, deoarece companiile aeriene si aeroporturile nu au suficient personal pentru a face fata redresarii cererii, pe masura ce restrictiile pandemiei sunt relaxate in Europa, transmite Reuters.Ratele ridicate de Covid-19 in Marea…

- Hans Kluge, directorul regional OMS pentru Europa, spune ca mai multe țari europene, printre care Germania, Franța, Italia și Marea Britanie – au ridicat prea brusc masurile anti-Covid și acum se confrunta cu o creștere importanta a cazurilor cu subvarianta BA.2 a coronavirusului, transmite AFP. Potrivit…

- Inmatricularile de masini noi in Europa s-au deteriorat si mai mult in februarie, dupa ce au atins un minim record in ianuarie, deoarece intreruperile lantului de aprovizionare au continuat sa afecteze sectorul auto din intreaga regiune, potrivit datele Asociatiei producatorilor de automobile din regiune…

- Numarul de vehicule noi inmatriculate in Uniunea Europeana, Marea Britanie si Asociatia Europeana de Liber Schimb (EFTA) a scazut in februarie cu 5,4%, pana la 804.028 de unitati, marcand a opta luna consecutiva de scaderi. Inmatricularile de masini au variat puternic de la o tara la alta, cu scaderi…

- Guvernul austriac a anunțat miercuri suspendarea legii privind vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19, la doar o luna de la intrarea in vigoare a acesteia, anunța TF1. „Am decis sa acceptam opinia comisiei de experți” și sa „suspendam” textul, care nu este „proporțional” cu pericolul reprezentat…