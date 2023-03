Stiri pe aceeasi tema

- O autoritate de reglementare din California a inchis vineri Silicon Valley Bank si a numit Federal Deposit Insurance Corporation drept administrator, actionand rapid pentru a evita agravarea unei crize, potrivit unui comunicat al agentiei, transmite Reuters, potrivit news.ro. Bursele europene au scazut…

- Microsoft a declarat ca va licentia jocul video "Call of Duty" (CoD) al Activision Blizzard catre Sony pentru 10 ani, pentru a raspunde preocuparilor ridicate de Marea Britanie cu privire la preluarea sa de 69 de miliarde de dolari a producatorului de jocuri, conform unui document publicat de autoritatea…

- Microsoft a incheiat luna trecuta o intelegere similara cu platforma de jocuri a Nvidia, in functie de obtinerea acceptului pentru achizitia mult contestata. Presedintele Microsoft, Brad Smith, a spus ca spera ca rivalul Sony, care s-a opus ferm preluarii, va lua in considerare sa faca acelasi tip de…

- FIS si-a construit divizia comerciala, care proceseaza tranzactii pentru companii, pe baza achizitiei WorldPay, de 43 de miliarde de dolari, efectuata in urma cu patru ani. Noile startup-uri de tehnologie financiara i-au erodat de atunci cota de piata si i-au redus profitabilitatea. ”Ritmul de intrerupere…

- Cel mai devastator cutremur care a lovit Turcia in aproape un secol ar putea costa tara pana la 84,1 miliarde de dolari, a aratat o organizatie a oamenilor de afaceri din Turcia, in timp ce un oficial din cadrul Guvernului de la Ankara a estimat costurile la peste 50 de miliarde de dolari, transmite…

- Autoritatea britanica de reglementare a concurentei spune ca achizitia de catre Microsoft a gigantului producator de jocuri Activision Blizzard, in valoare de 69 de miliarde de dolari, ar putea dauna concurentei pe piata jocurilor video din Marea Britanie si ca ar putea sa blocheze tranzactia. Autoritatea…

- Autoritatea pentru Concurenta si Piete a declarat in noiembrie ca investigheaza daca acordul dintre cele doua companii cotate la bursa ar putea afecta substantial concurenta in Marea Britanie, adaugand ca are timp pana pe 22 martie pentru a decide. Acordul Broadcom-VMware a fost unul dintre cele mai…

- FTX a contestat vineri afirmatiile Comisiei de Valori Mobiliare din Bahamas (SCB) conform carora autoritatea de reglementare a retinut 3,5 miliarde de dolari din activele platformei de criptomonede aflata in faliment, sustinand ca este vorba doar despre 296 de milioane de dolari, transmite Reuters.…