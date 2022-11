Marea Britanie va investiga duopolul Android – iOS Autoritatea pentru piete si concurenta din Marea Britanie, Competition and Markets Authority, anunta lansarea unei anchete care vizeaza atat Android, cat si iOS, cele doua platforme care domina piata sistemelor de operare mobile. Investigatia aprofundata vine dupa una preliminara inceputa anul trecut, care a ajuns la concluzia ca exista numeroase ingrijorari ca duopolul celor doua sisteme afecteaza concurenta pe mai multe piete. In special, viitoarea investigatie va avea in vedere doua aspecte – browser-ele web mobile si cloud gaming-ul. Oficialii britanici vorbesc de faptul ca cele doua companii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

