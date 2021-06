Stiri pe aceeasi tema

- Georgia Laurie, in varsta de 28 de ani, din Marea Britanie, spune ca nu se considera o eroina, cu toate ca a avut curajul sa se lupte cu un crocodil care aproape o lasase fara viața pe geamana ei, in apa. La aproape o saptamana de la incident, femeia a relatat intr-un interviu pentru BBC și preluat…

- Operatorul aerian irlandez Ryanair da in judecata Marea Britanie, in speranta relaxarii restrictiilor pentru Covid-19 care pun in pericol sezonul vacantei de vara, transmite Reuters. Ryanair s-a asociat cu Manchester Airports Group (MAG) pentru a depune joi o reclamatie la Curtea Suprea din…

- Marea Britanie va interzice vanzarea becurilor cu halogen, incepand din luna septembrie, iar din 2023 urmeaza sa fie interzisa si vanzarea tuburilor fluorescente, in cadrul procesului de tranzitie energetica a acestei tari precum si pentru a favoriza becurile LED care consuma mai putina electricitate,…

- Autoritatile din Amsterdam au interzis afisarea in statiile de metrou și in centrul orașului a reclamelor care promoveaza combustibilii fosili, industriile sau produsele care au legatura cu acestia, potrivit Euronews.com. Practic, capitala Olandei va deveni primul oraș din lume care interzice publicitatea…

- Mircea Tand a venit la Chefi la Cuțite tocmai din nordul țarii, de la Sighetul Marmației. In prezent, este managerul unui magazin și a vrut sa le demonstreze chefilor ca se pricepe destul de bine și la gatit. Tatal sau este var primar cu tatal lui Nicolai Tand, deci putem spune ca gatitul este o tradiție…

- Marea Britanie, care a vaccinat anti-COVID-19 peste jumatate din populatia adulta, va ajunge la asa numita "imunitate colectiva" (de turma) pe 12 aprilie, potrivit calculelor publicate joi de University College London (UCL), relateaza EFE joi. Potrivit acestor analize, protectia populatiei…