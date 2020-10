Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie nu va mai permite accesul romanilor si a altor cetateni din statele Uniunii Europene in baza cartilor de identitate. Masura ar urma sa intre in vigoare incepand din octombrie 2021, in contextul incheierii tranzitiei post-Brexit pe 31 decembrie 2020, scrie Mediafax, citat de Digi24.

- Uniunea Europeana si Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vor continua negocierile privind relatiile comerciale post-Brexit de saptamana viitoare pana la Consiliul European din 15-16 octombrie, au declarat vineri surse diplomatice europene pentru Reuters. Runda de negocieri din aceasta…

- Guvernul Boris Johnson a incercat sa justifice, joi, planul de modificare a Acordului privind retragerea din Uniunea Europeana, in contextul in care Bruxellesul a lansat o procedura de sanctionare a Marii Britanii, criza riscand sa conduca la incheierea fara niciun acord a tranzitiei post-Brexit,…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a invocat-o pe Margaret Thatcher, „Doamna de Fier” a Marii Britanii, într-un discurs în care a criticat vehement intenția guvernului britanic de a revizui unilateral acordul privind Brexit, subliniind ca este o chestiune de…