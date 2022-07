Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a cincea zi consecutiv, pompierii se luptau luni cu un incendiu de padure violent in departamentul Evros, din nord-estul Greciei, unde se afla Parcul National Dadia, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Marea Britanie va gazdui Eurovision 2023, dupa ce Ucraina a fost nevoita sa se retraga, in ciuda faptului ca trupa Kalush Orchestra a caștigat concursul din acest an. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Guvernul condus de premierul Boris Johnson a prezentat miercuri parlamentului britanic un proiect de lege care ar permite Regatului Unit sa nu tina seama de unele decizii ale Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Guvernul britanic si-a prezentat oficial luni proiectul de lege care pune sub semnul intrebarii in mod unilateral statutul vamal post-Brexit al Irlandei de Nord, in ciuda amenintarilor cu represalii din partea europenilor, care considera propunerea ilegala, relateaza AFP, informeaza Agerpres.…

- Guvernul de la Londra a solicitat autoritatii de supraveghere a concurentei din Marea Britanie sa analizeze piata de retail a combustibililor pentru a vedea daca o reducere a taxelor a fost transferata consumatorilor, deoarece preturile la pompa au atins niveluri fara precedent, transmite Reuters.…

- Printul Andrew din Marea Britanie este infectat cu virusul SARS-COV-2 si nu mai poate participa la ceremoniile organizate cu ocazia marcarii Jubileului de Platina al reginei Elizabeth a II-a, informeaza Sky News, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Politia italiana a dejucat atacurile unor grupuri de hackeri pro-rusi in timpul semifinalelor si finalei de sambata a Eurovision Song Contest de la Torino, au declarat duminica autoritatile, scrie Reuters, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Guvernul britanic condus de Boris Johnson a refuzat joi sa dezvaluie informațiile cerute de opoziția laburista cu privire la numirea omului de afaceri de origine rusa Evgeni Lebedev in Camera Lorzilor, invocand "securitatea naționala", potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…