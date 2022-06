Marea Britanie va furniza Ucrainei lansatoare de rachete cu o raza de actiune de 80 de kilometri pentru a face fata ofensivei ruse, a anuntat, luni, Ministerul Apararii. Aceste sisteme de lansatoare de rachete multiple (M270 MLRS) vor permite „cresterea semnificativa a capacitatile fortelor ucrainene”, a transmis ministerul intr-un comunicat. Decizia a fost luata in […] The post Marea Britanie va furniza Ucrainei lansatoare de rachete cu raza de acțiune de 80 de kilometri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .