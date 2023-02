Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele american Kamala Harris și premierul britanic Rishi Sunak au descris invazia rusa din Ucraina drept un razboi global. Sunak și Harris au adus un omagiu soliditații relațiilor britanico-americane și au fost de acord ca nu exista o dovada mai clara a acestui lucru decat faptul ca ambele…

- "As dori sa reamintesc oficialilor de la Londra: intr-un astfel de scenariu, rezultatul sangeros al urmatoarei runde de escaladare va fi asupra constiintei dumneavoastra, impreuna cu consecintele militare si politice pentru continentul european si intreaga lume", a precizat ambasada, citata de agentiile…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca premierul britanic Rishi Sunak si-a exprimat dorinta de a furniza Ucrainei avioane de lupta, in timp ce acesta a anuntat ca Marea Britanie va incepe sa antreneze piloti ucraineni, relateaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak a discutat sambata cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, iar cei doi au convenit asupra importanței accelerarii asistenței acordate Ucrainei de catre comunitatea internaționala, scrie Reuters, relateaza MEDIAFAX. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Premierul britanic Rishi Sunak considera ca "nu este practic" sa ofere Ucrainei avioane sofisticate de lupta, așa cum a cerut Kievul, dar promite sa accelereze sprijinul pentru a permite "castiguri decisive" impotriva invadatorilor rusi, relateaza marti DPA, conform Agerpres. Fii la curent…

- Fostul premier britanic Boris Johnson si-a facut duminica o aparitie surpriza in Ucraina, unde a indemnat Occidentul sa ofere acestei tari toate ”instrumentele” de care are nevoie pentru a castiga razboiul impotriva Rusiei, relateaza agentiile DPA si EFE. Johnson a venit la Kiev in timp ce se confrunta…

- Marea Britanie va furniza Ucrainei tancuri Challenger 2, devenind prima tara care trimite tancuri grele de factura occidentala pentru a ajuta Kievul in fata invaziei ruse, a anuntat sambata Downing Street, relateaza AFP. Intr-o convorbire cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, prim-ministrul…

- „Cel mai bine ar fi ca britanicii sa lase in sfarsit libere Insulele Malvine si sa le restituie argentinienilor. Insulele Falkland nu sunt ale Marii Britanii, ci ale Argentinei. Si felicit selectionata Argentinei pentru victoria meritata la fotbal. La fel sa reuseasca si in politica externa”, a scris…