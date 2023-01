Marea Britanie va da Ucrainei tancuri Challenger 2

Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie este de acord sa trimita tancuri Challenger 2 in Ucraina. Downing Street a declarat ca premierul Rishi Sunak a facut aceasta promisiune in timpul unei convorbiri telefonice de sambata dimineața cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, transmite The Guardian. Rishi Sunak a confirmat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca trupele sale rezista unor noi atacuri violente in Soledar, in apropiere de Bahmut, un oras din estul Ucrainei pe care Moscova incearca sa il cucereasca de luni de zile.„Le multumesc tuturor soldatilor nostri care protejeaza Bahmut (…) si luptatorilor…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat, intr-o interventie video, ca angajamentul SUA de a furniza Kievului pentru prima data vehicule de lupta Bradley este exact ceea ce are nevoie Ucraina.„Pentru prima data vom primi vehicule blindate Bradley; este exact ceea ce este nevoie”, a spus presedintele…

- Mai multe explozii au fost auzite in centrul Kievului in aceasta dimineata, a anuntat primarul capitalei Ucrainei, Vitali Kliciko, dupa un aparent atac cu drone.„Explozii in cartierul Sevcenkivski. Serviciile (de urgenta) sunt pe drum”, a scris primarul pe o retea de socializare.El a mai precizat ca…

- O intalnire directa intre Joe Biden și Xi Jinping, președinții Statelor Unite și Chinei, va avea loc, aproape cu certitudine, cu prilejul actualului summit G20. Reuniunea grupului G20 se desfașoara in insula Bali din Indonezia. Programul propriu-zis al reununii este in perioada 15-16 noiembrie 2022.…

- Vladimir Putin a declarat ca noul atac al Moscovei asupra Ucrainei din cursul zilei de luni a fost partial un raspuns la atacul asupra flotei rusesti din orasul Sevastopol din Crimeea, de sambata, pe care l-a pus pe seama Kievului, transmite CNN. Intrebat de un reporter daca loviturile de luni au fost…

- Noul prim-ministru al Marii Britanii, Rishi Sunak, a fost aclamat miercuri de parlamentari și aplaudat de comentatorii politici, in timp ce s-a confruntat cu Partidul Laburist, aflat in opoziție, in parlament, pentru prima data de cand a devenit lider. Sunak, care incearca sa puna capat unei perioade…

- Președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a ajuns, in dimineața zilei de 25 octombrie 2022, intr-o vizita in Ucraina, unde se intalnește cu președintele Volodimir Zelenski. Vizita șefului statului german nu fusese anunțata public mai inainte dar a fost confirmata de partea germana dupa ce președintele…