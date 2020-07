Stiri pe aceeasi tema

- Giganții farma GlaxoSmithKline (Marea Britanie) și Sanofi (Franța) sunt aproape de semnarea unui acord de 500 de milioane lire sterline, echivalentul a 555 de milioane de euro, pentru a oferi guvernului britanic 60 de milioane de doze de vaccin impotriva noului coronavirus, scrie Bloomberg, care citeaza…

- Franta nu exclude ca negocierile cu privire la viitoarea relatie de dupa Brexit intre Uniunea Europeana si Marea Britanie sa se incheie fara sa se ajunga la un acord (”no deal”), declara vineri secretarul de stat de la Ministerul de Externe Amelie de Montchalin, insarcinata cu afacerile europene, relateaza…

- Mașina in care se afla Boris Johnson a franat brusc din cauza unui protestatar și a fost ciocnita din spate de o alta mașina in care s-ar fi aflat agenți de securitate. Accidentul a fost surprins de un alt protestatar anti-Brexit, Steve Bray, care a postat clipul pe twitter. Cel care…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța revenirea in țara a 277 de cetațeni romani aflați in Republica Franceza și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Repatrierea s-a facut cu doua curse aeriene speciale operate de compania Tarom, se precizeaza in comunicatul MAE.

- Uniunea Europeana si Regatul Unit urmeaza sa desfasoare o noua runda de negocieri asupra unui acord comercial post-Brexit, incepand de luni si pana vineri, prin videoconferinta, informeaza dpa, conform agerpres.ro. Este a treia serie de consultari, dupa ce primele doua au inregistrat putine progrese,…

- Negocierile Uniunii Europene cu Marea Britanie pe tema unui eventual acord comercial post-Brexit sunt "în impas" din cauza disensiunilor si a crizei pandemiei, afirma diplomati europeni citati de agentia de presa Reuters."Suntem în impas. Exista numeroase detalii tehnice…

- Guvernul Boris Johnson a comunicat, vineri dupa-amiaza, ca este "determinat" sa ajunga la un acord comercial cu Uniunea Europeana post-Brexit, desi sunt "divergente majore", iar Bruxellesul propune un acord "inferior" fata de cele semnate cu alte tari, anunța MEDIAFAX.Uniunea Europeana propune…

- Regatul Unit și Uniunea Europeana au cazut de acord asupra datelor în care vor avea loc rundele de negociere privind viitoarea relație de dupa Brexit, relateaza Reuters. Negocierile vor dura trei saptamâni. Negocierile vor avea loc prin video conferința în saptamânile care…