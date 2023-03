Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat sambata prelungirea acordului international privind exportul de cereale ucrainene, informeaza Reuters si AFP. Liderul turc a facut anuntul in cadrul unui discurs televizat, fara a preciza durata prelungirii, care potrivit unui responsabil ucrainean va…

- Suntem in ziua cu numarul 369 a razboiului pornit de rusia in Ucraina. Forțele armate ucrainene au declarat ca Rusia continua sa iși concentreze principalele eforturi pe desfașurarea de acțiuni ofensive de-a lungul așezarilor Kupiansk, Liman, Bahmut, Avdiivka și Shakhtar, care se afla pe linia frontului,…

- "Intenționez sa ma intalnesc cu Xi Jinping. Va fi important pentru securitatea globala. China respecta integritatea teritoriala și trebuie sa faca totul pentru a se asigura ca Rusia parasește teritoriul Ucrainei", a declarat Zelenski intr-o conferința de presa.El a spus ca spera ca China nu va furniza…

- Rusia isi va reduce productia de petrol in luna martie cu 500.000 de barili pe zi, echivalentul a aproximativ 5% din productia sa de titei, a declarat vineri vicepremierul rus Alexander Novak, dupa ce Occidentul a impus plafoane de pret pentru petrolul si produsele petroliere exportate de Rusia, transmite…

- Rusia i-a cerut lui Roger Waters, cofondatorul trupei rock Pink Floyd, sa vorbeasca la Consiliul de Securitate al ONU miercuri, 8 februarie, despre livrarea de arme catre Ucraina."Sa vedem ce are de spus. Are o poziție și o veți auzi”, a declarat ambasadorul Rusiei la ONU, Vasily Nebenzia, in timp ce…

- „Este clar ca Crimeea nu va mai face niciodata parte din Ucraina”, a adaugat Milanovici, potrivit Reuters. "Ceea ce face Occidentul in privința Ucrainei „este profund imoral pentru ca nu exista o soluție (la razboi)”, a mai declarat presei liderul croat, in timpul unei vizite la o cazarma militara. El…

- The Guardian, de exemplu, scrie ca, Putin, președintele Chinei, Xi Jinping și cel al Turciei Recep Erdogan vor sa saboteze Occidentul din cauza creșterii nivelului de trai și al democrației. Dictatorii se tem ca populațiile pe care le controleaza cu o mana de fier ar putea sa se inspire dupa modelul…

- Un barbat de 39 de ani, cetațean grec de origine rusa, fiu al unui diplomat, este suspectat ca ar fi spionat pentru GRU, serviciul secret al armatei ruse. Barbatul, care are dubla cetatenie, a fost arestat in luna martie la Viena, dar detaliile au fost facute publice abia acum, conform G4Media. Apartamentul…