- Adunarea Naționala a Franței a votat marți sa desemneze grupul paramilitar Wagner din Rusia drept entitate terorista, informeaza site-ul Politico. Toți parlamentarii prezenți in parlament – ​​331 in total – au votat in favoarea rezoluției, care nu este obligatorie. Rezoluția cere Uniunii Europene sa…

- SUA nu au decis ca grupul paramilitar privat rus Wagner este o „organizatie terorista straina”, in ciuda actiunilor sale din Ucraina, a declarat joi purtatorul de cuvant al Casei Albe, John Kirby, relateaza Reuters.

- Grupul de mercenari Wagner a capturat inca doua zone din orașul ucrainean Bahmut, a anunțat sambata Ministerul rus al Apararii, transmite The Guardian. „Pe direcția Donețk, cele mai aprige lupte au continuat in orașul Artyomovsk”, a precizat ministerul intr-o declarație zilnica, potrivit Reuters. „Unitațile…

- Grupul de mercenari Wagner ar putea sa ramana fara o mare parte din forțele sale in urmatoarele saptamani, in condițiile in care pușcariașii care i s-au alaturat ajung la finalul contractelor lor de șase luni, relateaza Euronews, care citeaza o analiza Institutului pentru Studiul Razboiului. O analiza…

- Grupul de mercenari Wagner al Rusiei a publicat un anunț pe platforma Pronhub prin care vrea sa atraga noi recruți, ca urmare a pierderilor suferite in conflictul din Ucraina, conform New York Post.

- Deputatii rusi au votat marti un text legislativ care prevede pedepse grele cu inchisoarea pentru "discreditarea" unor grupuri armate precum Wagner, masura deja in vigoare in ceea ce priveste armata rusa care serveste la reprimarea criticilor ofensivei in Ucraina, relateaza AFP si Reuters.Criticile…

- Parlamentul unei foste țari ce a aparținut URSS-uluia decis, marți, in unanimitate, ca gruparea Wagner sa fie desemnata drept „organizație terorista”. Mercenarii, recrutați din randul celor mai periculoși deținuți ai Rusiei, sunt acuzați de „crime de agresiune sistematice si grave”, in Ucraina.

- Rusia anunta ca 680 de oficiali ucraineni, inclusiv 118 membri ai fortelor armate si ministerului apararii, au fost acuzati de incalcarea legilor care guverneaza desfasurarea razboiului, inclusiv utilizarea armelor impotriva civililor, potrivit TASS. Potrivit agentiei oficiale ruse, care il citeaza…