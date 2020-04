Britanicul Tom Moore, un veteran de razboi in varsta de 99 de ani care a reusit sa colecteze 18 milioane de lire in beneficiul Serviciului National de Sanatate (NHS), "va continua sa mearga" in gradina sa atat timp cat oamenii vor dona bani in cadrul campaniei sale de strangere de fonduri, a anuntat fiica lui, citata vineri de Press Association. Barbatul, numit capitan in Al Doilea Razboi Mondial, care in prezent foloseste un cadru pentru a se deplasa dupa ce si-a fracturat soldul, si-a stabilit initial ca tinta colectarea sumei de 1.000 de lire pentru NHS prin parcurgerea de 100 de ori a celor…