- Ministrul britanic al sanatatii, Steve Barclay, a dezmintit duminica informatiile de presa potrivit carora Londra ar incerca sa stranga legaturile cu Uniunea Europeana, la trei ani dupa ce a parasit blocul comunitar, transmite AFP.

- Zeci de mii de migranti asteapta cel putin un an o decizie privind cererea lor de azil in Regatul Unit, iar sute dintre ei chiar peste cinci ani, indica datele Ministerului de Interne britanic, transmite luni DPA. Numarul persoanelor care asteapta o decizie initiala legata de cererea lor de azil in…

- Guvernul britanic pregatește masuri economice dure, dupa ce Banca Angliei a venit cu "previziunile ingrozitoare" spunand ca ratele mai mari ale dobanzilor vor impinge economia in cea mai lunga recesiune din anii 1930. Ministrul britanic de Finante, Jeremy Hunt ar avea deja un un program de majorari…

- Numarul celor care traiesc in Anglia si Tara Galilor, nascuti fiind insa in afara Marii Britanii a ajuns la 10 milioane, in principal printr-o crestere uriasa a numarului de cetateni romani, arata cele mai recente date de recensamant publicate miercuri de Oficiul national de statistica de la Londra,…

- Mii de protestatari au marsaluit sambata prin centrul Londrei cerand ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana, informeaza PA Media/dpa. Participanti din intreaga Mare Britanie au calatorit ore intregi pentru a ajunge la marsul reintegrarii nationale din capitala in care a fost parcurs un traseu…

- Premierul britanic Liz Truss s-a vazut subminat, dupa ce ministrul de finanțe Jeremy Hunt a renunțat la mai multe reduceri de taxe. Piețele și-au recaștigat increderea pe termen scurt dupa ce noul ministru de finanțe al Marii Britanii a renunțat la cea mai mare parte din bugetul premierului Liz Truss,…

- Guvernul britanic a prezentat vineri cel mai radical pachet de reduceri de taxe de dupa anul 1972, diminuand povara fiscala atat pentru angajati cat si pentru companii, si in paralel a anuntat o crestere semnificativa a imprumuturilor, totul in incercarea de a stimula potentialul de crestere pe termen…

- Moscova ameninta cu iradierea nucleara a Vestului pentru ca turistii rusi nu mai primesc vize. Azi, purtatoarea de cuvant a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a spus, ironic, ca Uniunea Europeana este ocupata cu chestiunea vizelor pentru rusi. Dar radiatiile nu tin cont de granite si, daca…