- In județul Cluj, s-a inregistrat o noua zi cu peste 400 de cazuri de coronavirus. Situația la Terapie Intensiva este in continuare ingrijoratoare. Care este situația in județul Cluj?Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: -Rata incidentei pe judetul Cluj : 5,90;- In ultimele…

- O noua descoperire a oamenilor de știința iese acum la iveala. Specialiștii spun ca numarul cazurilor de infecție cu noul COVID-19 ar putea crește din cauza polenului din aer. Iata ce spun explicațiile acestora.

- Din totalul persoanelor vaccinate in ultimele 24 de ore, 36.387 au primit prima doza, iar 7.351, a doua. Pana in prezent, conform CNCAV, au fost administrate 1.685.611 doze (incepand cu 27 decembrie 2020), unui numar de 1.065.226 de persoane dintre care: 428.066 de persoane vaccinate cu o doza, iar…

- Vaccinul Pfizer reduce transmiterea virala dupa o singura doza și a dus la o scadere de patru ori a cazurilor asimptomatice, arata un studiu facut in Marea Britanie. O singura doza de vaccin Pfizer-BioNTech impotriva-Covid-19 reduce numarul de infecții in randul asimptomaticilor și ar putea reduce semnificativ…

- Creste ingrijorarea in Israel din cauza inmultirii cazurilor de COVID la copiii cu varste de sub doi ani. Multi dintre ei fac forme grave, iar autoritatile pun aceasta evolutie si pe seama raspandirii variantei britanice a coronavirusului. Datele Ministerului Sanatatii arata ca in noiembrie anul trecut…

- Numarul global de cazuri de coronavirus a depașit miercuri 100.000.000, potrivit unui calcul Reuters , aceasta cifra fiind atinsa intr-o perioada in care multe țari se lupta cu noile variante ale virusului și cu livrarile insuficiente de vaccinuri contra Covid-19.Aproape 1,3% din populația lumii a fost…

- Alte 635 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 5 sunt de import și anume, 2 din Ucraina și cate un caz din Irlanda, Marea Britanie și Egipt.

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 1.509 cazuri noi de COVID-19, din 8.901 teste efectuate, PCR și teste rapide. Alți 50 de romani au murit dupa ce s-au infectat cu coronavirus. La terapie intensiva sunt 1.084 de pacienți COVID.