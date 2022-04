Marea Britanie: Uleiul de gătit cu rația, din cauza războiului din Ucraina In Marea Britanie, unele supermarketuri au fost nevoite sa limiteze cantitatea de ulei de gatit pe care clientii o pot cumpara, in condițiile in care aprovizionarea este afectata de razboiul din Ucraina, principalul furnizor, arata BBC. De exemplu, Tesco permite trei articole de client, in timp ce Waitrose si Morrisons au limitat cumparaturile la cate doua articole. Intreruperea exporturilor ucrainene a dus la unele penurii si la o cerere crescuta de alternative. British Retail Consortium susține ca restrictiile sunt o masura temporara „pentru a asigura disponibilitatea pentru toata lumea”. In… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa Ungaria și Spania, și Marea Britanie a decis raționalizarea uleiului e gatit in magazine. Motivul: aprovizionarea este afectata de razboiul din Ucraina, relateaza BBC. Astfel, in timp ce un lanț de hypermaket-uri, Tesco, permite trei articole de client, lanțurile Waitrose și Morrisons au limitat…

- Unele supermarketuri din Marea Britanie limiteaza cantitatea de ulei de gatit pe care clienții o pot cumpara, deoarece aprovizionarea este afectata de razboiul din Ucraina, scrie BBC. Astfel, Tesco permite trei articole de client. Waitrose și Morrisons au limitat cumparatorii la cate doua articole,…

- Mai multe supermarketuri din Marea Britanie au decis sa raționalizeze cantitatea de ulei de gatit pe care o pot cumpara clienții, deoarece aprovizionarea este afectata de razboiul din Ucraina, relateaza BBC. Astfel, supermarketul Tesco permite fiecarui client sa cumpere 3 sticle de ulei. Waitrose și…

- Tesco permite trei articole pentru fiecare client. Waitrose si Morrisons au limitat cumparatorii la doar doua articole fiecare. Cea mai mare parte a uleiului de floarea-soarelui din Marea Britanie provine din Ucraina, iar intreruperea exporturilor a dus la unele lipsuri si la o cerere crescuta de…

- Guvernul bulgar este pregatit sa cumpere 750.000 t de grau si 325.000 t de seminte de floarea-soarelui de la producatorii locali pe Bursa de Marfuri din Sofia, ca parte a planurilor de crestere a rezervelor de alimente in contextul razboiului din Ucraina,

- Prețul uleiului de floarea soarelui crește de la o saptamana la alta, din cauza conflictului din Ucraina. Dupa ce Rusia a limitat exportul, interesul s-a mutat catre uleiul de rapița și porumb cu conținut oleic ridicat, dar nici in cazul lor prețurile nu sunt de neglijat. Rusia a fost cea care a…

- Suprafețele cultivate cu floarea-soarelui ar putea sa se reduca cu 35%, in acest an, in Ucraina, pana la 4,4 milioane hectare, fața de 6,75 milioane hectare, in 2021, potrivit Ukragroconsult. Tendința de scadere ar urma sa se mențina și in anii urmatori. Se așteapta, in schimb, o creștere a suprafețelor…

- Din cauza razboiul din Ucraina, exporturile de ulei de floarea soarelui ale celui mai mare producator la nivel mondial sunt blocate, cu efecte majore pe piața internaționala, inclusiv in Uniunea Europeana, care nu are rezerve decat pentru 4-6 saptamani, atrage atenția Asociatia europeana a industriei…