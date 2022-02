Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va trimite 350 de soldati suplimentari in Polonia pe fondul tensiunilor dintre Rusia si Occident in privinta Ucrainei, a anuntat luni ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, potrivit AFP si Reuters. Anul trecut, Londra a trimis deja 100 soldati in Polonia pentru a o ajuta…

- Marea Britanie va trimite 350 de soldati suplimentari in Polonia, pe fondul tensiunilor dintre Rusia si Occident in privinta Ucrainei, a anuntat astazi ministrul Apararii Ben Wallace, potrivit AFP si Reuters.

- Germania ia in considerare desfașurarea de trupe suplimentare in Lituania, din cauza tensiunilor legate de consolidarea militara a Rusiei in apropierea graniței cu Ucraina, a spus ministrul german al Apararii Christine Lambrecht, citata de Reuters.

- SUA si mai multe tari aliate sunt in discutii pentru a trimite cateva mii de militari in tarile NATO din Europa de Est pentru a face fata amenintarilor Rusiei, susține postul de televiziune CNN. Printre tarile membre NATO se numara si Romania, Bulgaria si Ungaria. Se estimeaza un numar de aproximativ…

- SUA și mai multe țari aliate sunt in discuții pentru a desfașura mii de militari in țarile NATO din Europa de Est, inainte de o potențiala invazie rusa a Ucrainei, ca dovada de sprijin in fața agresiunii Moscovei, au declarat pentru CNN trei oficiali americani familiarizați cu discuțiile. Printre țarile…

- Spitalele din Londra au ramas fara personal medical din cauza COVID-19, astfel ca Ministerul Apararii din Marea Britanie va trimite medici militari și personal necesar pentru a susține sistemul de sanatate.

- Dupa ce a refuzat ajutorul Frontex pentru a face crize migrantilor, Polonia a cerut sprijinul armatei britanice pentru rezolvarea situatiei extrem de tensionate de la granita cu Belarusul, unde mii de migranti incearca sa rupa gardul de sarma ghimpata si sa treaca dincolo de frontiera.

- Agravarea tensiunii la frontierele Belarus cu țarile vecine – raspunderea revenind in opinia Uniunii Europene regimului de la Minsk, care folosește miile de migranți atrași din diverse țari ale planetei și impinși apoi spre țarile Europei de vest – a determinat țari vecine sa ia masuri extreme. Polonia…