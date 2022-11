Marea Britanie trimite elicoptere Ucrainei

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii britanic a anuntat ca va trimite elicoptere in Ucraina, pentru prima data de la inceperea razboiului declansat de Rusia pe 24 februarie impotriva tarii vecine, transmite miercuri dpa, preluata de Agerpres. Ministrul apararii britanic Ben Wallace a afirmat ca este vorba despre primele…

- Ministerul Apararii a anunțat ca va trimite elicoptere in Ucraina pentru prima data de la inceputul razboiului, transmite The Guardian . Secretarul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat ca va fi prima data cand aeronave pilotate vor fi trimise acestei națiuni devastate de razboi, dupa invazia…

- Ministerul britanic al Apararii a anunțat ca trimite elicoptere in Ucraina pentru prima data de la inceputul razboiului, potrivit The Guardian. Secretarul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat ca va fi prima data cand aeronave pilotate vor fi trimise acestei națiuni devastate de razboi, dupa…

- Acordul care permite Ucrainei sa exporte cereale prin Marea Neagra a fost prelungit cu 120 de zile, scrie The Guardian. „Acordul va ramane in vigoare in termenii actuali timp de patru luni”, a transmis un oficial turc. Ministrul ucrainean al infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, a declarat ca inițiativa…

- Rusia a lansat valuri de lovituri cu rachete in toata Ucraina, chiar daca liderii G20, inclusiv ministrul sau de externe Serghei Lavrov, s-au intalnit la Bali. Autoritațile ucrainene au declarat ca este un alt atac planificat care vizeaza infrastructura energetica a țarii, potrivit The Guardian. Radiodifuzorul…

- Organismul de supraveghere nucleara al ONU a anunțat ca va trimite inspectori pentru a vizita doua locatii nucleare din Ucraina, dupa ce a primit o solicitare in acest sens din partea autoritatilor de la Kiev, transmite CNN. Decizia vine in urma acuzatiilor facute de oficialii rusi in ultimele zile,…

- Premierul britanic, Liz Truss, s-a angajat, luni, sa acorde asistenta militara Ucrainei in valoare de cel putin 2,3 miliarde de lire sterline in 2023 pentru a o ajuta sa se apere de invazia rusa initiata de presedintele Putin, informeaza PA Media/dpa. Premierul a promis ca Regatul Unit va egala sau…

- Operatorul nuclear ucrainean Energoatom a acuzat, luni, Rusia ca a bombardat centrala nucleara Pivdennoukrainsk din sudul Ucrainei. Este vorba de a doua cea mai mare centrala nucleara a țarii. „In 19 septembrie 2022, la ora locala 00:20, armata rusa a bombardat zona industriala a centralei nucleare…