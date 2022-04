Stiri pe aceeasi tema

Organizația rusa de mercenari, Grupul Wagner, ar urma sa trimita peste 1.000 de mercenari in estul Ucrainei, a anunțat Ministerul Apararii din Marea Britanie.

- Secretarul Apararii, Lloyd Austin, a ordonat desfașurarea de trupe suplimentare și tehnica militara in diferite parți ale Europei pe fondul invaziei ruse din Ucraina. Mutarea este facuta pentru a intari sprijinul aliaților SUA din NATO, a declarat reporterilor CNN un inalt oficial al apararii american.…

- Un razboi informațional se desfașoara, in ultimele saptamani, in estul Europei, pornind de la criza din Ucraina. Știrile false afecteaza nu doar Ucraina ci și țarile vecine acesteia. Republica Moldova nu va introduce starea de mobilizare și nu va intra in razboi. Acest punct de vedere a fost exprimat,…

- Marea Britanie este pregatita sa desfasoare 1.000 de soldati suplimentari in cazul unei "crize umanitare" legata de tensiunile din Ucraina, a anuntat miercuri seara premierul britanic Boris Johnson, care se deplaseaza joi la Bruxelles si Varsovia, noteaza AFP preluat de agerpres. "Alianta trebuie…

- Spania va trimite patru avioane militare si 130 de militari in Bulgaria, in aceasta saptamana, pentru misiuni de politie aeriana, pe fondul cresterii tensiunilor cauzate de concentrarea de forte ruse in apropierea frontierei cu Ucraina, a anuntat miercuri Ministerul Apararii bulgar, potrivit Reuters.…

- Marea Britanie va propune NATO o desfasurare „majora” de forțe pentru consolidarea frontierelor Europei, ca raspuns la mișcarile de trupe ruse la granița cu Ucraina, a anunțat, sambata, Guvernul de la Londra. „Am ordonat forțelor noastre armate sa se pregateasca de o desfașurare in Europa saptamana…

