Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul feroviar RMT a indicat la inceputul lunii iunie ca peste 50.000 de angajati ai sistemului feroviar britanic nu vor mai munci ”in timpul celui mai mare conflict sectorial din 1989”, cerand in special cresteri salariale in concordanta cu inflatia galopanta. Pe langa salarii, RMT denunta deteriorarea…

- Marea Britanie se va confrunta saptamana aceasta cu cea mai mare greva a angajatilor din sistemul feroviar din ultimii 30 de ani. Sindicatele din industrie cer salarii mai mari si conditii de munca mai bune.

- Marea Britanie se pregatește pentru o greva feroviara de trei zile in aceasta saptamana, care ar putea fi cea mai severa din ultimii 30 de ani, in timp ce sindicatele și companiile feroviare se lupta pentru salarii și locuri de munca. Sindicatul feroviar RMT, care cere majorari salariale in concordanța…

- O greva feroviara istorica va avea loc in Marea Britanie, marți 21, joi 23 și sambata 25 iunie 2022. Negocierile privind imbunatațirea salariilor și a condițiilor de munca pentru lucratorii feroviari au eșuat. Marea Britanie se pregatește pentru cea mai mare greva feroviara din ultimii 30 de ani, dupa…

- Marea Britanie se pregateste pentru cea mai mare greva a angajatilor sistemului feroviar din ultimii 30 de ani intre 21 si 25 iunie, sindicatele din industrie cerand salarii mai mari si conditii de munca mai bune, relateaza Le Figaro, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Sindicatele din Agenția Naționala de Administrare Fisncala (ANAF), amenința cu greva generala daca nu sunt marite salariile. „Solidaritatea” vrea aplicarea urgenta și unitar a legii salarizarii, dar și eliminarea incompatibilitaților. Sindicatele din ANAF solicita elaborarea de urgenta a unui statut…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis o atentionare de calatorie prin care informeaza cetatenii romani care se afla sau care intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca Federatia Marinarilor Eleni (PNO) a anuntat organizarea unei greve, la data de 1 mai, pe durata intregii zile.

- Angajatii producatorului de tehnica militara Carfil Brasov au oprit din nou lucrul joi si au declansat o greva spontana deoarece nu si-au incasat decat 60% din salariile pe luna februarie si nu au primit tichetele de masa aferente lunilor februarie si martie, potrivit news.ro. Fii la curent…